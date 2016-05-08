فايز السراج يطالب الدول العربية بتأييد رفع الحظر عن تسليح ليبيا

قال فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، إن حكومتة تسعى لتأييد الدول العربية لرفع حظر التسليح عن ليبيا وفك تجميد أموال الحكومة الليبية.

وأكد خلال كلمته اليوم أمام المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، أن تشكيل المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى شرعى، وأن بلاده لاتنسى أى دولة وقفت بجوارها فى محنتها.

وشدد السراج على أن حكومة الوفاق الوطنى هى حكومة جميع الليبيين، داعيا إلى لم الشمل، وإنهاء المواءمات السياسية.

وأضاف: نحن لسنا فى معزل عن العالم، مشيرا إلى أن الإرهاب ليس له دولة ولا جنسيه وسوف تعمل بلاده عل محاربة تنظيم داعش الإرهابى.

وأوضح أن حكومته سوف تضع ليبيا على المستوى الإقليمى والدولى وتعمل على عودة الاستقرار الاقتصادى والأمنى لها.

من جهته قال الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن اجتماع المندوبين الدائمين للجامعة العربية اليوم اجتماع تشاورى وليس رسميا.

وأكد خلال كلمته اليوم بحضور رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية فايز السراج و المندوبين الدائمين، على حرص الجامعة العربية التنسيق لترسيخ الأمن الوطنى الليبى والحفاظ على وحدة ليبيا.

وأوضح أن الجامعة العربية منذ اندلاع الثورة الليبية وهى تساعد ليبيا حكومة وشعبا.

وأضاف: فتحت الجامعة العربية بعثة رسمية لها فى ليببا، داعيا الليبين إلى البعد عن الانقسامات والتوحد وإعلاء مصلحة الشعب الليبى.

وطالب المجتمع الدولى بالعمل على حفظ التراب الليبى ووحدة أراضيه.

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