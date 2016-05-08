النني أساسيا في معركة الاتحاد أمام مانشستر سيتي.. وغياب أوزيل

يشارك المصري محمد النني في تشكيل أرسنال الأساسي حين يواجه مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

أرسنال - بـ67 نقطة - يدخل المواجهة ثالثا، ويضع نصب عينه المركز الثاني الذي يحتله توتنام بـ70 نقطة حتى اللحظة، أما مانشستر سيتي صاحب الـ64 نقطة فهو في المركز الرابع ويأمل في الحفاظ على مركزه من هجوم الخامس مانشستر يونايتد صاحب الـ63 نقطة.

تشكيل المدرب أرسين فينجر جاء كالتالي..

حراسة المرمى: بتر تشك

الدفاع: هيكتور بلليرين – جابرييل باوليستا – لوران كوسيلني – ناتشو مونريال

الوسط: محمد النني – آرون رامسي – داني ولبيك – أليكس إيوبي – أليكسيس سانشيز

الهجوم: أوليفييه جيرو

ويغيب ميسوت أوزيل عن التشكيل بسبب إصابة طفيفة على مستوى الفخذ.