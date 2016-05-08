ننشر صور شهداء الشرطة فى حلوان.. ووزير الداخلية: لن يثنينا عن أداء الواجب

ينشر "اليوم السابع" صور الـ ثمانية شهداء من قوات الشرطة، الذين اغتالتهم يد الإرهاب أثناء أدائهم واجبهم فى حلوان.

من جانبه وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم فى سبيل تحقيق الأمن والأمان وزادوا بأغلى ما يملكون فداء للشعب المصرى العظيم.

وأكدت وزارة الداخلية أنها تحتسب شهداءها الأبرار أحياءً عند ربهم يرزقون، وأكدت أن تلك الحوادث الإرهابية لن تثنى رجال الشرطة عن أداء واجبهم الوطنى ولن تنال من عزيمتهم وإصرارهم على مواصلة المسيرة للقضاء على الإرهاب، وحماية أمن الوطن والمواطنين.

وتقدمت الوزارة بخالص التعازى لأسر الشهداء وزملائهم من رجال الشرطة داعيين المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته .

ـ ننشر صور شهداء الواجب الوطنى من رجال الشرطة بحادث حلوان