بالصور.. بطلة العالم نور الشربيني ترسم البسمة على وجوه أطفال مستشفى 57357

بعد عودتها بكأس بطولة العالم فى الاسكواش، قررت بطلة العالم نور الشربيني مشاركة أطفال مستشفى سرطان الأطفال 57357 والاحتفال معهم بإنجازها الرياضى الكبير.

وقالت نور الشربيني لـ"اليوم السابع": "سعيدة بزيارتى لمستشفى 57357، خاصة غرفة العلاج بالفن حيث رأيت فى عيون الأطفال الأمل والتحدى لمواجهة هذا المرض الشرس".

وصرحت "نور" خلال زيارتها بأنها ستضع شعار مستشفى 57357 فى كل مبارياتها المقبلة بالإضافة إلى تقديم الدعم للأطفال للسيطرة على السرطان ومواجهته بقوة حتى نصل إلى علاج نهائى يقضى عليه دون ترك أثر على جسم الأطفال.

علاج السرطان بقوة سوبرمان.. آخر ابتكارات مستشفى 57 لتشجيع الأطفال

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