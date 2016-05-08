أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

توقف حركة المرور بطريق "مصر- إسكندرية" الزارعى بسبب انقلاب سيارتى نقل

Google+ Print
توقف حركة المرور بطريق "مصر- إسكندرية" الزارعى بسبب انقلاب سيارتى نقل توقف حركة المرور بطريق "مصر- إسكندرية" الزارعى بسبب انقلاب سيارتى نقل
توقفت الحركة المرورية بطريق "- إسكندرية" الزارعى أعلى كوبرى بنها، اليوم، الأحد، بسبب حادث انقلاب مقطورتين فى الاتجاه القادم من القاهرة إلى الأقاليم، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية وسيارتى إسعاف إلى مكان الواقعة.

وأكد مصدر أمنى، أن الحادث نتيجة لتسابق سائقى سيارتين نقل ثقيل أعلى الطريق، وانقلبت السيارتين نتيجة للسرعة الزائدة، وخروجهم عن نهر الطريق، والاصطدام بالحاجز الخرسانى لطريق إسكندرية الزارعى، وتحطم أجزاء منه.

وأضاف المصدر أن الحادث نتج عنه إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما تم الاستعانة بلودر كبير الحجم لرفع آثار الحادث بهدف إعادة الحركة المرورية، فى ظل انتشار رجال المرور بالمكان، لحين الانتهاء من رفع حطام الحادث، وإرشادهم للطرق البديلة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، إخطارًا يفيد بحادث مرورى بطريق إسكندرية الزارعى، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والطرق، لرفع آثار الحادث، وتم الاستعانة بلودر، وجارى إعادة الحركة المرورية بالطريق.

زحام مرورى أعلى دائرى المنيب بسبب حادث تصادم مقطورة وسيارة ملاكى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري