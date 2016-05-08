توقف حركة المرور بطريق "مصر- إسكندرية" الزارعى بسبب انقلاب سيارتى نقل

توقفت الحركة المرورية بطريق " مصر - إسكندرية" الزارعى أعلى كوبرى بنها، اليوم، الأحد، بسبب حادث انقلاب مقطورتين فى الاتجاه القادم من القاهرة إلى الأقاليم، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية وسيارتى إسعاف إلى مكان الواقعة.

وأكد مصدر أمنى، أن الحادث نتيجة لتسابق سائقى سيارتين نقل ثقيل أعلى الطريق، وانقلبت السيارتين نتيجة للسرعة الزائدة، وخروجهم عن نهر الطريق، والاصطدام بالحاجز الخرسانى لطريق إسكندرية الزارعى، وتحطم أجزاء منه.

وأضاف المصدر أن الحادث نتج عنه إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما تم الاستعانة بلودر كبير الحجم لرفع آثار الحادث بهدف إعادة الحركة المرورية، فى ظل انتشار رجال المرور بالمكان، لحين الانتهاء من رفع حطام الحادث، وإرشادهم للطرق البديلة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، إخطارًا يفيد بحادث مرورى بطريق إسكندرية الزارعى، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والطرق، لرفع آثار الحادث، وتم الاستعانة بلودر، وجارى إعادة الحركة المرورية بالطريق.

زحام مرورى أعلى دائرى المنيب بسبب حادث تصادم مقطورة وسيارة ملاكى

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