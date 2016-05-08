وزيرة التعاون الدولي: التمويل والتسويق أبرز تحديات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن أهم شيء في برنامج الحكومة هو ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد، لأنها تحقق نتائج إيجابية سريعة، مشيرة إلى أن التمويل والتسويق هما أبرز التحديات التي تواجه هذه المشروعات.. مشيدة بالدور الذي يقوم به الصندوق الاجتماعي للتنمية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر بيان لوزارة التعاون الدولي أن الدكتورة سحر نصر أكدت – في كلمتها خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم الأحد حول ريادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة – أن الوزارة حريصة على دخول القطاع الخاص في المشاريع التى توفر الوزارة لها تمويلات بالتعاون مع الشركاء في التنمية.

وأوضحت أنها خلال زيارتها إلى قنا تعرفت على احتياجات المواطنين والمرأة، حيث أعطتها الفتيات العاملات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أملا في الحياة، مؤكدة أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة فيه، وضرورة أن يكون هناك همزة وصل بين الحكومة والمجتمع المدنى.

وشددت الوزيرة على اهتمام الوزارة بتنمية المهارات من خلال تدريب الشباب العاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة حرص الوزارة على الحصول على تمويل البنك الدولى الخاص بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوهة بأن تنمية الصعيد من أولويات الحكومة حاليا، حيث تعمل الوزارة مع وزارتي التنمية المحلية والتجارة والصناعة على إقامة مناطق صناعية في الصعيد.