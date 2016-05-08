تعيين المستشار عبد العزيز سالمان نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا

وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية اليوم الأحد برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور على تعيين المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

وكان المستشار “سالمان” يشغل منصب رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، وأمين عام للجنة الانتخابات الرئاسية.

كما وافقت الجمعية العامة – فى ذات الجلسة – على تعيين المستشار الدكتور طارق شبل، رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة، وكان عضوا بالأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية.

وينتظر أن يتم إصدار القرار الجمهورى الخاص بذلك .

أ ش أ