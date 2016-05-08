أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تعيين المستشار عبد العزيز سالمان نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا

Google+ Print
تعيين المستشار عبد العزيز سالمان نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا تعيين المستشار عبد العزيز سالمان نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا

المستشار عبد العزيز سالمان

وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية اليوم الأحد برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور على تعيين المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

وكان المستشار “سالمان” يشغل منصب رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، وأمين عام للجنة الانتخابات الرئاسية.

كما وافقت الجمعية العامة – فى ذات الجلسة – على تعيين المستشار الدكتور طارق شبل، رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة، وكان عضوا بالأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية.

وينتظر أن يتم إصدار القرار الجمهورى الخاص بذلك .

أ ش أ

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا