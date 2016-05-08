انتهت الدوري الإيطالي – روما (3) - كييفو (0).. توتي يصنع في صعود روما للوصافة المؤقتة

سيواصل روما الحلم بالوصول للمركز الثاني المؤهل لدوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا حين يقابل كييفو في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي.

روما يدخل اللقاء ثالثا برصيد 74 نقطة خلف نابولي الوصيف بـ76 نقطة، في الدوري الذي حسمه يوفنتوس بالفعل.

أما كييفو، فهو تاسع البطولة برصيد 49 نقطة.

ويقود هجوم روما هدافه محمد صلاح، مع كل من ستيفان الشعراوي ودييجو بيروتي.

ويقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لأخر مباريات روما على ملعب أولمبيكو هذا الموسم.

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نهاية المباراة.

بيانيتش يسجل الثالث من صناعة توتي في الدقيقة 89.

خروج صلاح في الدقيقة 59 ومشاركة توتي.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق38: أنتوني روديجير يضيف الهدف الثاني برأسيو بعد عرضية ميراليم بيانيتش من ركلة حرة.

ق18: ناينجولان يسجل الأول لروما بتسديدة قوية.