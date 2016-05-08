بايرن يكتب التاريخ - الموسم الأغزر تهديفيا لليفاندوفيسكي

وصل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي إلى الهدف رقم 29 له هذا الموسم في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ ليوسع الفارق بينه وبين مطارده الجابوني بير إمريك أوباميانج إلى 4 أهداف في صراع الهدافين.

وسجل ليفاندوفسكي هدفي بايرن في الفوز على إنجولشتات أمس السبت، وهو الفوز الذي منح الفريق البافاري درع الدوري للموسم الرابع على التوالي.

ويعتبر هذا هو الرقم الأعلى في مسيرة ليفاندوفيسكي التهديفية منذ بدايتها مع زنيك بروزكوف ثم ليخي بوزنان في بولندا ومن بعده بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ في ألمانيا فلم يصل إلى أعلى من 24 هدف في الموسم المحلي.

مجموع أهداف صاحب الـ27 عاما وصل إلى 41 هدف هذا الموسم في 49 مباراة كأكثر موسم يسجل فيه أهدافا في كل البطولات أيضا متفوقا على رقمه التهديفي في موسم 2012-2013 أيضا والذي سجل فيه 36 هدف في 49 مباراة أيضا.

ولم ينجح أي لاعب في الدوري الألماني في الوصول إلى الهدف رقم 30 أو تجاوزه في موسم واحد وذلك منذ ديتير مولر مهاجم كولون في موسم 1977-1978 عندما سجل 34 هدفا.

بينما تكرر الرقم 29 هدف الذي يتوقف عنده ليفاجول حاليا في مناسبتين وذلك مع كارل هانز رومينيجيه في موسم 1980-1981 ومع الهولندي كلاس يان هونتيلار مهاجم شالكه في 2011-2012.

أما الرقم التاريخي لأكثر لاعب يسجل أهدافا في موسم واحد في ألمانيا فكان لجيرد مولر والذي سجل 40 هدف في موسم 1971-1972 وهو أيضا أكثر لاعب في تاريخ بايرن ميونخ يسجل أهدافا في موسم واحد.