بالصور.. على عبد العال: عازمون على اجتثاث جذور الإرهاب.. وخالص التعازى للشرطة المصرية

قدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، العزاء للشرطة المصرية فى استشهاد ضباط وأفراد الشرطة بحلوان فى الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد.

وقال عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن: "فى منتصف ليلة اليوم، طالت يد الغدر والخسة مجموعة من أبناء الوطن المخلصين من ضباط وأفراد الشرطة بحلوان، فى جريمة بشعة وعاد الإرهاب الأسود يطل من جديد على مجتمعنا، والمجلس إذا يحتسبهم عند الله من شهداء الوطن والواجب، فإنه ينتظر ما ستسفر عنه التحقيقات فى تلك الحادثة الأليمة، ويؤكد أن السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب عازمة على اجتثاث يد وجذور الإرهاب بكل الوسائل والطرق.

وتابع: "رحم الله الشهداء وألهم ذويهم وأسرهم الصبر والسلوان، خالص التعازى للشرطة المصرية وأسر الشهداء".

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