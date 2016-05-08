بالفيديو - روما فعل ما عليه بمشاركة صلاح.. الأمل في ' هدية تورينو '

في مباراة خاصة لأيقونة روما فرانشيسكو توتي، فعلت الذئاب ما عليها و استطاعت الفوز على كييفو فيرونا 3-0 في الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي.

وشارك توتي في مباراته الـ600 في الدوري الإيطالي حينما شارك في مكان محمد صلاح في الدقيقة 59، وصنع الهدف الثالث في المباراة لميراليم بيانيتش. (طالع التفاصيل)

وسجل رادجا ناينجولان هدف روما الأول بتسديدة من على خط منطقة الجزاء في الدقيقة 18.

أما الهدف الثاني، فسجله أنطونيو روديجر من كرة ثابتة لعبها بيانيتش عرضية وسجلها المدافع الألماني في الدقيقة 39.

وسجل بيانيتش الهدف الثالث بنفسه بعدما استغل تمريرة سحرية من توتي في الدقيقة 85.

وبذلك، رفع روما رصيده إلى النقطة 77 في المركز الثاني، ويأمل في هدية من تورينو مساء اليوم الأحد حينما يستضيف نابولي، الذي تراجع للمركز الثالث مؤقتا بـ76 نقطة.

ويريد روما الحصول على المركز الثاني للوصول لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بالحصول على المركز الثاني.

أما كييفو فيظل تاسعا بـ49 نقطة.

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