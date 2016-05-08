تقرير في الجول - أربيلوا المقاتل المجهول الذي لم يشكره أحد يوما

"أربيلوا لم يكن مجرد لاعب بالنسبة لي، ربما ليس أفضل لاعب في العالم، لكنه من أهم اللاعبين الذين كانوا لدي طوال مسيرتي".. جوزيه مورينيو متحدث عن ألفارو أربيلوا مدافع ريال مدريد.

وبعد إعلان أن الموسم الحالي هو الأخير بالنسبة لألفارو، فيجب إنصافه كأحد أهم ركائز ريال مدريد في الفترة من 2009 وحتى نهاية مدته مع الملكي.

في الفترة من 2009 وحتى 2016 عاصر أربيلوا 5 مدربين، وهم مانويل بيللجريني، جوزيه مورينيو، كارلو أنشيلوتي، رافاييل بينيتث وأخيرا زين الدين زيدان.

منذ انتقاله إلى ريال مدريد قادما من ليفربول وهو أحد ركائز الفريق خصوصا أن الملكي اعتمد عليه في الجبهة اليمني وحده وفي غيابه كان الفريق يطوع ناتشو للعب في جبهته أو الوافد الجديد داني كارباخال في ذلك الوقت، دائما كان أحد ركائز فريقه الهامة في أول مواسمه شارك في 38 مباراة سجل هدفين وصنع هدفا.

مورينيو يشرح

"بالنسبة لأربيلوا وخلال 16 عاما عمل لي كمدرب كان أهم لاعب عملت معه على الإطلاق، كان لاعبا رائعا واستثنائيا".

في أول مواسم مورينيو مع ريال مدريد شارك أربيلوا في 43 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر وتحصل على 10 بطاقات صفراء وطرد مرتين في جميع المسابقات.

في ذلك الموسم 2010-2011 لعب أربيلوا على الجانبين الأيمن والأيسر، لعب في 24 مباراة كظهير أيمن و13 مباراة كظهير أيسر، كان دائما متواجدا من أجل ريال مدريد أثناء غياب مارسيلو.

مورينيو في موسم 2011-2012 اعتمد على أربيلوا في 38 مباراة بكل المسابقات وصنع 3 أهداف وتحصل على 13 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة.

في ذلك الموسم كان ريال مدريد قد ضم فابيو كوينتراو من بنفيكا فلم يعد لدى مورينيو أي مشاكل مع غياب مارسيلو على الجبهة اليسرى ولم يشارك أربيلوا كظهير أيسر سوى في مباراة واحدة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ضد أياكس والتي انتهت بفوز الملكي بنتيجة 3-0 في سبتمبر 2011.

في أخر مواسم مورينيو مع الملكي شارك أربيلوا في 41 مباراة بكل المسابقات صنع 3 أهداف وتحصل على 11 بطاقة صفراء وطرد مرتين، وشارك كظهير أيسر في 9 مباريات.

أربيلوا منح مورينيو مرونة تكتيكية وإضافة جاهزة للمشاركة سواء في مركز الظهير الأيمن أو الأيسر، ولهذا وصفه مورينيو بالاستثنائي، لقد مثل أربيلوا له اللاعب المحترف الشغوف الذي يحب فريقه ومستعد لفعل كل ما يلزم من أجل الملكي والتزامه بالعمل الجماعي.

كارلو أنشيلوتي يشرح

"نفتقد لأربيلوا كثيرا، نفتقد لشغفه وشخصيته والاحترافية التي يلعب بها في الملعب والتدريبات". هكذا تحدث كارلو أنشيلوتي في مارس 2014 عن غياب أربيلوا للإصابة في وقت سابق من نفس الشهر.

في أول مواسم أنشيلوتي 2013-2014 كان دانييل كارباخال قد انضم إلى الملكي قادما من باير ليفركوزن وفي المقابل غاب أربيلوا فترة طويلة للغاية طوال شهر مارس وأبريل للإصابة في ركبته.

ورغم ذلك شارك في 30 مباراة بكل المسابقات وسجل هدفا وصنع آخر وتحصل على 10 بطاقات صفراء، وهذه المرة شارك كظهير أيسر في 9 مواجهات وقلب دفاع في مباراة.

في الموسم التالي 2014-2015 استعاد أنشيلوتي لاعبه الشغوف وشارك في 35 مباراة وسجل هدفين وصنع 5 أهداف وتحصل على 8 بطاقات صفراء، وشارك كظهير أيسر في 3 مواجهات.

واليوم، يودع أربيلوا ملعب سنتياجو برنابيو في انتظار المشاركة مع ريال مدريد ضد فالنسيا.