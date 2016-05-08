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مودريتش ينضم إلى بيل وكارباخال ويغيب عن ريال مدريد ضد فالنسيا

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مودريتش ينضم إلى بيل وكارباخال ويغيب عن ريال مدريد ضد فالنسيا مودريتش ينضم إلى بيل وكارباخال ويغيب عن ريال مدريد ضد فالنسيا

(إفي): أعفى المدير الفني لفريق ريال مدريد زين الدين زيدان، لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش من المشاركة في مباراة الملكي اليوم الأحد أمام فالنسيا في الجولة قبل الأخيرة من الليجا، إثر تعرضه لآلام بسبب حمل عضلي زائد.

وينضم مودريتش بذلك لحارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس والمدافع داني كارباخال والمهاجم الويلزي جاريث بيل الذين يعانون من إصابات ستحرمهم من المشاركة في لقاء الليجا اليوم.

وشعر لاعب خط الوسط الكرواتي بآلام عضلية في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمباراة فالنسيا اليوم، وبالتالي فضلت الإدارة الفنية للملكي عدم المخاطرة وقررت استبعاده من القائمة التي أعلن عنها زيدان أمس.

ومبدئيا يبدو أن اللاعب إسكو ألاركون سيحل محل مودريتش في التشكيلة الاساسية للقاء اليوم، في الوقت الذي يستعيد فيه المدرب الفرنسي لاعبه البرازيلي كاسيميرو عقب تعافيه من الإصابة.

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