"الأرصاد": طقس الغد حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوباً

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً، الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوباً نهاراً مائل للبرودة ليلاً.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وجنوب سيناء، قد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة هناك، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

-وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر :

>الصغرى العظمى

موضوعات متعلقة :

>القاهرة 20 34>الإسكندرية 16 28>مطروح 16 30>بورسعيد 18 27>دمياط 18 28>بلطيم 17 30>الإسماعيلية 19 34>السويس 19 34>العريش 13 29>نخل 10 30>طابا 11 30>الطور 22 34>مرسى علم 23 34>الغردقة 22 33>شرم الشيخ 23 32>رفح 12 28>كاترين 12 25>سيوة 19 38>المنيا 17 38>الفيوم 17 38>رأس سدر 19 34>أبوسمبل 22 41>وسط الدلتا 19 29>أسيوط 19 39>سوهاج 20 40>الأقصر 21 40>أسوان 22 41>شلاتين 21 41>حلايب 23 33>الوادى الجديد 22 40>قنا 20 40>نويبع 22 34>السلوم 18 32

الأرصاد : ارتفاع مؤقت فى الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 41 درجة

الأرصاد: طقس لطيف على السواحل اليوم معتدل على الوجه البحرى والقاهرة 29

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة بدءا من الغد.. والعظمى فى القاهرة 35