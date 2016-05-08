أخبار عاجلة

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس تحرير "الأهرام": بيان الأسرة الصحفية سيتناول الدعوة لـ"عمومية غير عادية"

Google+ Print
رئيس تحرير "الأهرام": بيان الأسرة الصحفية سيتناول الدعوة لـ"عمومية غير عادية" رئيس تحرير "الأهرام": بيان الأسرة الصحفية سيتناول الدعوة لـ"عمومية غير عادية"
أكد الكاتب الصحفى محمد عبد الهادى علام، رئيس تحرير الأهرام، أنه سيعقد اجتماعا الآن مع مكرم محمد أحمد وصلاح منتصر وعبد المحسن سلامة لإعداد بيان عن لقاء الأسرة الصحفية.

وأضاف علام خلال كلمة له فى لقاء الأسرة الصحفية بمؤسسة الأهرام أن البيان سيتناول دعوة مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، لخمس أعضاء بمجلس النقابة الذين رفضوا البيانات بالاستقالة، ومناقشة اقتراح دعوة مجلس نقابة الصحفيين لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال 15 يوما لبحث معالجة الأزمة والإجراءات الأزمة.

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (1)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (2)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (3)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (4)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (5)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (6)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (7)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (8)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (9)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (10)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (11)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (12)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (13)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (14)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (15)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (16)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (17)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (18)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (19)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (20)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (21)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (22)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (23)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (1)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (2)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (3)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (4)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (5)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (6)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (7)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (8)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (9)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (10)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (11)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (12)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (13)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (14)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (15)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (16)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (17)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (18)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (19)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (20)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (21)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (22)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (23)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (24)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (25)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (26)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (27)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (28)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (29)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (30)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (31)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (32)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (33)

مؤتمر الاسرة الصحفية بالأهرام (34)


>- بدء لقاء الأسرة الصحفية بمؤسسة الأهرام بحضور كبار الصحفيين والكتاب

- مكرم محمد أحمد: تحية لـ"الأهرام" لجمعها كل هذا الحشد من الصحفيين والكتاب

- الصحفيون المشاركون بـ"الأهرام" يستبعدون القنوات الإخوانية من التغطية الصحفية

- مكرم محمد أحمد وخيرى رمضان يشاركان فى لقاء الأسرة الصحفية بالأهرام

- بالفيديو والصور ..وصول خالد صلاح وعادل حمودة للمشاركة فى لقاء الأسرة الصحفية بالأهرام

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»