رئيس تحرير "الأهرام": بيان الأسرة الصحفية سيتناول الدعوة لـ"عمومية غير عادية"

أكد الكاتب الصحفى محمد عبد الهادى علام، رئيس تحرير الأهرام، أنه سيعقد اجتماعا الآن مع مكرم محمد أحمد وصلاح منتصر وعبد المحسن سلامة لإعداد بيان عن لقاء الأسرة الصحفية.

وأضاف علام خلال كلمة له فى لقاء الأسرة الصحفية بمؤسسة الأهرام أن البيان سيتناول دعوة مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، لخمس أعضاء بمجلس النقابة الذين رفضوا البيانات بالاستقالة، ومناقشة اقتراح دعوة مجلس نقابة الصحفيين لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال 15 يوما لبحث معالجة الأزمة والإجراءات الأزمة.

- بدء لقاء الأسرة الصحفية بمؤسسة الأهرام بحضور كبار الصحفيين والكتاب

- مكرم محمد أحمد: تحية لـ"الأهرام" لجمعها كل هذا الحشد من الصحفيين والكتاب

- الصحفيون المشاركون بـ"الأهرام" يستبعدون القنوات الإخوانية من التغطية الصحفية

- مكرم محمد أحمد وخيرى رمضان يشاركان فى لقاء الأسرة الصحفية بالأهرام

- بالفيديو والصور ..وصول خالد صلاح وعادل حمودة للمشاركة فى لقاء الأسرة الصحفية بالأهرام