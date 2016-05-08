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عبد الحفيظ لـ في الجول: هذا ما حدث في غرفة ملابس الأهلي عقب الهزيمة من دجلة

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عبد الحفيظ لـ في الجول: هذا ما حدث في غرفة ملابس الأهلي عقب الهزيمة من دجلة عبد الحفيظ لـ في الجول: هذا ما حدث في غرفة ملابس الأهلي عقب الهزيمة من دجلة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عما حدث في غرفة خلع ملابس الفريق عقب الخسارة أمام وادي دجلة أمس السبت.

وخسر الأهلي 1-0 أمام وادي دجلة في أخر لحظات مباراة الجولة الـ27 من الدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com : "أخبرنا اللاعبين كجهاز عقب المباراة أن ما حدث وارد الوقوع في عالم كرة القدم".

وأضاف "كما أشرنا أنه من الأفضل عدم القلق أو الارتباك بسبب خسارة 3 نقاط في طريق انتزاع درع الدوري وإعادته للقلعة الحمراء".

وأوضح "نصحنا اللاعبين أن الأهم هو الاستفادة مما حدث وإدراك الأخطاء التي وقعت وعدم تكرارها، خاصة وأن الفريق قدم كرة هجومية وخلق العديد من الفرص ولم يسانده التوفيق، أما دجلة فاستغل فرصة قتل بها المباراة".

وأتم مدير الكرة، أنه مع مارتن يول المدير الفني طالبوا اللاعبين بإغلاق صفحة الهزيمة والتركيز فيما هو قادم بدءا من مباراة أسوان "الصعبة" يوم السبت.

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