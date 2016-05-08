أخبار عاجلة

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كشاف في الجول - محمد إبراهيم ' يتعلم الدرس ' من ميسي ونيمار

Google+ Print

إن كنت من متابعي برشلونة في الفترة الأخيرة تحديدا، فمن المؤكد انك تلاحظ تدهور الحالة الفنية للثنائي ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني الكبير ونيمار البرازيلي الفنان، لكن ومع ذلك ستجد ميسي دائما هو رجل المباراة رغم ابتعاده عن مستواه أما نيمار فتنهال عليه الانتقادات من كل حدب وصوب..لماذا؟

الإجابة عند محمد إبراهيم نجم فريق الزمالك الذي استحق لقب رجل المباراة أمام غزل المحلة لنُسلط عليه الضوء من خلال هذا التقرير.

كشاف في الجول تحليل بالصور يقدمه FilGoal.com عقب كل مباراة لأبرز اللاعبين ليس على صعيد الإحصائيات الرقمية، ولكن استنادا إلى تواجد اللاعب ضمن حالات مؤثرة خلال المباراة على المستويين الدفاعي والهجومي.

اللاعب المهاري تحديدا حينما يبتعد عن مستواه في بعض الأحيان عليه أن يلتزم بأسلوب اللعب السهل الممتنع، تمرير سريع، اقتراب من أماكن تواجد الكرة وطلبها دائما، حل العديد من المشاكل داخل أرض الملعب حينما تتأزم المواقف على حامل الكرة، هنا يظهر دوره ليقترب ويطلب الكرة وهذا بالفعل ما يفعله ميسي وعكس ما يفعله نيمار تماما.

محمد إبراهيم خلال الفترة الأخيرة يُحاول العودة بكل قوة، يبحث عن ذاته ولكنه دائما مُحاط بواجبات لاعب الجناح الأيسر الدفاعية قبل الهجومية فيزداد الأمر صعوبة، رغم إجادته الدفاعية في بعض الأحيان.

في مباراة السبت أمام غزل المحلة قدّم اللاعب لوحة مهارية سهلة ممتنعة، هل شاهدت الهدف الاول للزمالك؟ إبراهيم يتمركز بين خطوط المحلة"خطي الوسط والدفاع" ليتسلم الكرة ويقوم بالدوران ثم التمرير في العمق لمايوكا ليحرز الهدف.

9Jt06aW.jpg

تكرر الأمر في نهاية الشوط الثاني وبنفس التمريرة ولكن لباسم مرسي الذي أخطأ التعامل معها.

G572f42002118a.jpg

الامر ذاته تكرر في العديد من الهجمات، شاهد هُنا أيضا نفس التمركز من اللاعب بين خطي الدفاع والوسط لفريق المحلة.

G572f420046a67.jpg

G572f42006c6c3.jpg

وهُنا تمريرة بوجه القدم الخارجي يضرب بها ضغط خماسي المحلة ويخرجهم عن اللعب تماما وتكتمل الهجمة وكادت أن تصبح هدفا لولا وقوع مايوكا في التسلل.

G572f420098e91.jpg

وهنا تكرر الأمر استلام ثم دوران وتمرير سريع جهة اليسار وكادت ان تصبح هدفا لولا رعونة كهربا في التعامل مع الكرة.

G572f4200be8a5.jpg

إبراهيم حتى حينما كان يراوغ في بعض الحالات القليلة كان إما أن يحصل على خطأ، أو يقوم بالتمرير بعد المراوغة مباشرة وخاصة على الأطراف، فهنا مرر الكرة للحمودي وانطلق في العمق وأنهى الهجمة بتسديدة ضعيفة.

G572f4200eafe1.jpg

G572f420124ab3.jpg

وهنا قام بالمراوغة للتخلص من الضغط أولا ثم التمرير للجهة اليسرى وعمل هجمة مرتدة رائعة.

G572f420151304.jpg

G572f42017a0c2.jpg

G572f4201a70d7.jpg

أما على جانب التحركات فكان اللاعب ملتزم ومنضبط تكتيكيا بشكل كبير، فحينما يسقط الجناح للخلف لاستلام الكرة كان ينطلق في تلك المساحة خلف الظهير الذي تقدم مع جناح الزمالك.

G572f4201d4062.jpg

G572f42020c764.jpg

وحينما يخرج مايوكا لأحد الأطراف او يسقط للخلف كانت مهمة إبراهيم هي الانطلاق في العمق الهجومي في ظ تواجد كهربا وحمودي أيضا على الأطراف.

G572f42023aff2.jpg

G572f4202689a2.jpg

أما عن نقل الكرة من الخلف للأمام، فقد قام إبراهيم بدور مزدوج في هذا الشأن، البداية كانت بالسقوط للخلف بجوار قلبي الدفاع لمساعدتهما على الخروج بالكرة.

G572f42029ab04.jpg

G572f4202c3458.jpg

وإيجاد الحلول للظهيرين في حالة الضغط عليهما.

G572f4202ee053.jpg

G572f420322d89.jpg

والدور الثاني هو حينما يفقد الزمالك الكرة لا يقف إبراهيم مُتكاسلا بل يقوم بدوره بالتغطية خلف الظهير المُتقدم في حالة البناء من خط الدفاع.

G572f42034b7c6.jpg

G572f42037117a.jpg

وبمناسبة الحديث عن تلك التغطية، فقد قدم إبراهيم دورا دفاعيا رائعا في الضغط على مدافعي المحلة وكذلك لاعبي الوسط الدفاعي لهم.

G572f42039eb2d.jpg

G572f4203ccd9d.jpg

G572f420403810.jpg

G572f4204293b1.jpg

كما قام بدور رائع في إحدى الهجمات المُرتدة على الزمالك تؤكد الروح القتالية للاعب ورغبته في العودة لمكانته الطبيعية في الفريق، هنا حامد يضغط في اليمين وتوفيق كان في اليسار فقام محمد إبراهيم بالتغطية في عمق الملعب خلفهما.

G572f420452495.jpg

منذ أن صعد اللاعب من قطاع الناشئين وشارك مع الفريق الأول لم يظهر اللاعب بهذا الكم القليل من محاولات مراوغة الخصم، وهذا ما يؤكد خبرات اللاعب ونضجه ليعود مُجددا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع