للرجال.. 4 طرق طبيعية لضعف الانتصاب

1- تناول فاكهة علاج ضعف الانتصاب (الأفوكادو):

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، عن أن التعرض للإجهاد الدائم فى العمل أو الحياة الشخصية أدى إلى إصابة العديد من الرجال بضعف الانتصاب، موضحا بعض طرق علاج ضعف الانتصاب عند الرجال والتى تتضمن الآتى:>أشار التقرير إلى أن الإجهاد المفرط فى الحياة اليومية يؤدى إلى اتباع أسوأ العادات مثل التدخين والإفراط فى شرب الكحول والاكتئاب وزيادة الوزن ومرض السكر، وجميع هذه العوامل تؤدى إلى ضعف الانتصاب، وأنها تعد من المشاكل الشائعة بين الرجال خاصة من عمر 35 حتى الـ40 عاما، وعلى الرغم أن هناك بعض الحالات غير قابلة للشفاء من المشكلة، إلا أن هناك طرقا طبيعية لعلاج ضعف الانتصاب عن طريق تناول فاكهة الأفوكادو، فإنها من الفاكهة المثيرة للشهوة الجنسية.

وتابع أن هذه الفاكهة تحتوى على عناصر غذائية صحية كاملة، منها فيتامين a,b,c,e,d والمغنسيوم والبوتاسيوم وبيتا كاروتين، حيث أثبتت الأبحاث أن هذه العناصر تساعد على تعزيز الرغبة الجنسية وعلاج مشكلة ضعف الانتصاب.

2- المشى لفترة طويلة فى الصباح:

3- ممارسة تمارين الحوض كيجل بانتظام:

4- تناول الجنسنج:

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>المشى من التمارين الرياضية التى تضيف للدم والدماغ الأكسجين النقى، كما أن المشى لفترة طويلة فى الصباح تجعلك بعيدا عن الإصابة بمرض السكر والسمنة، فهما من أكثر الأسباب شيوعا للضعف الجنسى، والمشى واحد من الطرق الطبيعية الأكثر فائدة لعلاج الانتصاب.>فهى من الطرق الطبيعية لعلاج ضعف الانتصاب، فإنها تعمل على تدفق المزيد من الدم إلى العضو الذكرى وتقوية عضلات الحوض، مما يجعل العلاقة الجنسية أفضل.>معروف بالفياجرا العشبية، بالنسبة لنبات الجنسنج الأحمر عند على جذوره المجففه وتناوله كمشروب، فهى واحدة من أفضل الطرق لعلاج ضعف الانتصاب بشكل طبيعى.