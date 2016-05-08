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فايز السراج: نتطلع لرفع الحظر عن تسليح الجيش دون تدخل فى ليبيا

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فايز السراج: نتطلع لرفع الحظر عن تسليح الجيش دون تدخل فى ليبيا فايز السراج: نتطلع لرفع الحظر عن تسليح الجيش دون تدخل فى ليبيا
أكد فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية، أن حكومة الوفاق الوطنى هى حكومة جميع الليبيين، وأن هدفها فى العملية السياسية حقن الدماء وعودة الاستقرار فى ليبيا، مبديا تطلعه لتنفيذ رؤية عربية مشتركة لدحر داعش فى ليبيا.

وأبدى "السراج" فى كلمة أمام الجامعة العربية، تطلعه لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبى ومساعدة الدول العربية فى رفع حظر التسليح عن الجيش الليبى والعمل على تفادى الاصطدام، وإنهاء الانقسام فى ليبيا، مشيرا إلى وضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب.

كما أبدى رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية ترحيبه بمساعدة دولية لمكافحة الإرهاب، ولكن ليس التدخل فى لبيبا، قائلا "العملية السياسية لم تكن سهلة ونسعى لتخفيف المشاكل فى الشارع الليبيى".


>- نبيل العربى ورئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية يبحثان تطورات الأوضاع بليبيا

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