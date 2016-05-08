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وزير الصحة يتجه إلى إثيوبيا للمشاركة في الاجتماع الأول لـ«ACDS»

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وزير الصحة يتجه إلى إثيوبيا للمشاركة في الاجتماع الأول لـ«ACDS» وزير الصحة يتجه إلى إثيوبيا للمشاركة في الاجتماع الأول لـ«ACDS»

الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان

يتوجه مساء اليوم الأحد، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتأتي زيارة “راضي”، إلى أديس أبابا، بحسب بيانٍ، تلبيةً لدعوة من مفوض الشئون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي لحضور الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركز الأفريقي، لمكافحة الأمراض والوقاية منها ACDS ، والمقرر انعقادة خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو الجاري .

وقالت الدكتورة صفاء مراد، مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة، إن الاجتماع يهدف إلى الوقاية من الأمراض، معالجتها، وإجراء الدراسات، والأبحاث على المشكلات المتعلقة بالصحة.

وأضافت أنه يهدف إلى وضع الأسس والهيكل الإداري للمركز الأفريقي، وتعيين مديرًا له، والذي يُعتبر مركزًا لتبادل المعلومات، وبناء الكفاءات، لمواجهة التحديات التي تواجه الصحة العامة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، إن هذه الدعوة تأتي بعد فوز بالفرع الممثل عن إقليم شمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر ضمن خمس مراكز إقليمية، هم:” كينيا ممثلة عن شرق أفريقيا، نيجيريا عن غرب أفريقيا، زامبيا عن جنوب أفريقيا، والجابون عن وسط أفريقيا”.

وتتخصص هذا المراكز، في دعم المكتب التنفيذي، وتنفيذ خطتة الاستراتيجية.

وأشار “مجاهد”، إلى اختيار المعامل المصرية بوزارة الصحة والسكان، لاستضافة مقر المركز الإقليمي المعاون عن إقليم شمال أفريقي، وذلك بعد أن أشادت لجنة التقييم المكونة من مركز الأبحاث الأمريكي والصيني، ومعهد باستير بفرنسا، وممثلي الاتحاد الأفريقي، ومنظمة الصحة العالمية بالدور والإمكانيات، والخبرات الفنية المصرية المتبعة خاصةً في عمليات الإبلاغ، والمتابعة بجميع أنحاء الجمهورية بكفاءةٍ وسرعة.

 

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