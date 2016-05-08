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رئيس النواب: لا خطأ مادي في قرار الرئيس بتمديد حالة الطواريء في مناطق بسيناء

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رئيس النواب: لا خطأ مادي في قرار الرئيس بتمديد حالة الطواريء في مناطق بسيناء رئيس النواب: لا خطأ مادي في قرار الرئيس بتمديد حالة الطواريء في مناطق بسيناء

مجلس النواب – أرشيفية

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عدم وجود خطأ مادي في قرار رئيس الجمهورية الخاص بتمديد حالة الطواريء في بعض المناطق بسيناء.

وقال عبد العال -خلال الجلسة العامة اليوم- إن القرار نص على العمل بأحكام القرار بعد موافقة مجلس النواب عليه، وأن المادة 131 من اللائحة الداخلية للمجلس نصت على إخطار رئيس مجلس الوزراء المجلس بفرض الطواريء، وأن رئيس مجلس الوزراء سيحضر إلى المجلس بعد غد الثلاثاء للحديث عن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذا الإعلان بتمديد حالة الطواريء.

وأضاف عبد العال أنه ليس هناك مجال لمناقشة هذا الإعلان إلا في الجلسة التي يحضرها رئيس مجلس الوزراء.. مشيرا إلى أنه سيتم إحالة القرار إلى اللجنة العامة حال تشكيلها لإعداد تقرير بهذا الشأن لعرضه على المجلس.

وكان النائب علاء عبد المنعم قد طالب بضرورة الالتزام بالمواعيد الدستورية الحتمية والإلزامية، حيث إن قرار رئيس الجمهورية بتمديد حالة الطواريء في بعض مناطق سيناء صدر بتاريخ 28 أبريل حسبما هو منشور في الجريدة الرسمية، وكان لزاما على الحكومة عرض الأمر على المجلس خلال 7 أيام والتي انتهت في 5 مايو، مع إلقاء رئيس الوزراء بيانا قبل هذا التاريخ.

واعتبر عبد المنعم أن قرار رئيس الجمهورية الخاص بتمديد حالة الطواريء به “خطأ مادي يجب تصحيحه”، موضحا أن القرار جاء في مادته الأولى: يعمل بها من صباح الجمعة 29 أبريل، في حين أن المادة 3 تنص على العمل بأحكام القرار بعد موافقة مجلس النواب.

أ ش أ

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