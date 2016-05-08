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تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث السفارة الأمريكية الثانية لـ 2 يونيو المقبل

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تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث السفارة الأمريكية الثانية لـ 2 يونيو المقبل تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث السفارة الأمريكية الثانية لـ 2 يونيو المقبل
أجلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 23 متهما بقضية "أحداث السفارة الأمريكية" لجلسة 2 يونيو المقبل، لتقديم الدفاع للمستندات وسمحت المحكمة للمتهم الخامس والمتهم السادس عشر بأداء الامتحانات الخاصة بهما.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت ومحمد محمد النجدى وسكرتارية أحمد صبحى عباس .

وأسندت النيابة إلى المتهمين وعددهم 23 متهماً عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

اليوم محاكمة 23 متهما فى أحداث السفارة الأمريكية
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