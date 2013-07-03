أمين حزب مصر الحديثة بالشرقية: خطاب مرسى يؤكد نهايته

قال الدكتور وجيه عبد الكريم أمين حزب مصر الحديثة بالشرقية إن الخطاب الذى ألقاه الرئيس محمد مرسى سطر نهايته هو وجماعته.

وأضاف أنه كان من الأولى أن يخرج الرئيس ليعتذر لجموع الشعب التى خرجت غاضبة بسبب سياسته التى أوضحت فشله وسوء إدارته وعادت بالبلاد للخلف إلا أنه مازال يصر على تكملة الفشل الذى مازال يستقيه من جماعته التى لا ترى سوى مصلحتها دون النظر للشعب المصرى، الذى يضرب نموذجا حضاريا فى التظاهر السلمى الذى أبهر العالم.

ودعا أمين حزب مصر الحديثة بالشرقية الرئيس بالتنحى حتى لا تحدث الحرب الأهلية التى من شأنها إنهاء تام لجماعة الإخوان المسلمين وتدمير الأخضر واليابس بمصرنا الحبيبة.