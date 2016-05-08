وزير النقل يوجه بالعمل 24 ساعة للانتهاء من تطوير المزلقانات

اجتمع الدكتور جلال سعيد وزير النقل اليوم بالمهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات الهيئة لمتابعة تطوير مزلقانات ومحطات السكك الحديدية.

وأكد وزير النقل خلال الاجتماع أن هناك برنامجا إصلاحيا كبيرا لتطوير السكك الحديدية وان الهدف هو تحسين الخدمة المقدمة للراكب ، مشدداً علي ضرورة سرعة الانتهاء من كافة المشروعات الخاصة بالسكك الحديدية.

وخلال الاجتماع تم استعراض خطة تطوير المزلقانات حيث تم مناقشة الموقف الحالي للأعمال المدنية الخاصة بالمزلقانات وأعمال نظم الحماية والتشغيل الألي للمزلقانات وتطوير نظم التحكم لعدد 1100 مزلقان.

يتضمن البرنامج أيضاً خطة تطوير 50 محطة تم إنجاز 31 محطة منها وتحسين 92 محطة علي خطوط السكك الحديدية و خطة تحسين عدد 100 محطة أخري كان الوزير قد وجه في اجتماع سابق بتحسينها كما تم استعراض المحطات التي تم الانتهاء من تطويرها

وأبدي الوزير استياءه من بطئ عملية تطوير المزلقانات واستدعي خلال الاجتماع مديرو العموم المسئولين عن تطوير المزلقانات حيث طالبهم الوزير بسرعة العمل والإنجاز علي مدار 24 ساعة

وكذلك أبدي الوزير عدم رضاه عن طول المدة الزمنية الخاصة بإنهاء تطوير المحطات حيث وجه مسئولي السكة الحديد بضرورة ضغط الجدول الزمني والعمل علي مدار 24 ساعة للانتهاء من الأعمال الخاصة بتطوير المزلقانات والمحطات، لافتاً أنه سيرسل لجان للمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ وانه سيقوم بسحب الأعمال من الشركات المتأخرة .

كما وجه الوزير مسئولي السكة الحديد بوضع لوحات إرشادية في كافة المحطات والمزلقانات توضح موعد بداية ونهاية التنفيذ ونسب العمل في كل مشروع والشركات المنفذة

> وأكد الوزير أن هذا الاجتماع سيعقد بصفة أسبوعية لمتابعة معدل التنفيذ ولن يسمح بأي تقصير أو تأخير عن تنفيذ منظومة التطوير .

أ ش أ