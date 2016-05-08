البورصة تتجاهل حادث حلوان الارهابي وتربح 900 مليون جنيه ومؤشرها يرتفع 0.32%

تجاهلت البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم حادث حلوان الارهابي الذي راح ضحيته 8 أفراد شرطة لتسجل مؤشراتها ارتفاعات جماعية مدعومة بعمليات شراء إنتقائية على الاسهم الكبرى والقيادية والصغيرة والمتوسطة من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية المصرية والاجنبية.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 900 مليون جنيه ليبلغ مستوى 9ر407 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 2ر1 مليارجنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنسبة 32ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 7ر7571 نقطة ، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 51ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 89ر369 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشرإيجي اكس 100 الأوسع نطاقا والذى زاد بنحو 46ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 43ر781 نقطة .

وقال وسطاء بالبورصة / إن التعاملات بدأت على تراجع نسبي في مستهل جلسة التداول لكنها سرعان ما تماسكت وتراجعت القوى البيعية مع ظهور عمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والاجنبية على اسهم منتقاه في قطاعات الشركات الكبرى وايضا الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك التي ترتبط بشأنها أنباء إيجابية متوقعة .

وقال أحمد عبدالحميد العضو المنتدب بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية إن السوق أظهرت قوتها متجاهلة حادث حلوان الارهابي، مشيرا الى ان شرائح كبيرة من المستثمرين لديهم ثقة في قدرة الاجهزة الامنية على التعامل مع مثل تلك الاحداث مستقبلا وعدم تكرارها.

وأضاف أن الأنباء الإيجابية التي أعلنت في الأيام الماضية سواء المتعلقة بزيادة الاحتياطي النقدي أو الودائع الدولارية المرتقبة عزز من صمود السوق اليوم وتعافيه، متوقعا استمرار تعافي السوق ليستهدف المؤشر على المدى القصير مستويي 7600 و7700 نقطة.

أ ش أ