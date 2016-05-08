رئيس الوزراء : مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القمح

تفقد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأحد، غرفة عمليات متابعة توريد الأقماح المحلية التي تم تشكيلها بمركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء للاطمئنان على الموقف الخاص بتوريد الأقماح على مستوى الجمهورية، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي صدرت عن الاجتماع الذي عقده أمس السبت مع وزيرى الزراعة والتنمية المحلية وممثلي عدد من الجهات المعنية، وفي مقدمتها قرار فتح جميع الشون الترابية لاستلام الأقماح للتيسير على المزارعين للقضاء على مشكلات التكدس، وشكاوى المزارعين من التأخر في توريد الأقماح.

رئيس الوزراء يوجه بسرعة حل مشكلات مزارعي القمح

ووجه رئيس الوزراء بسرعة حل جميع مشكلات مزارعي القمح، وصرف مستحقاتهم فورا،وأجرى اتصالا بوزير المالية كلفه خلاله بتوفير مليار جنيه اليوم لسداد مستحقات الموردين للأقماح من المزارعين.

وخلال الزيارة، أجرى رئيس الوزراء اتصالا بمحافظي الإسماعيلية وأسيوط لمتابعة سير عمليات التوريد بالمحافظتين، والتأكد من فتح جميع الشون الترابية لاستيعاب الكميات التى يتم توريدها من جانب المزارعين.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة المجلس، بأن رئيس الوزراء شدد على ضرورة التعامل بشكل فورى مع أية مشكلة تواجه عمليات توريد الأقماح المحلية.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم دعوة رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وخمسة من أعضاء المجلس، ونقيب الفلاحين لزيارة الغرفة للتعرف على الإجراءات التي تتم لحل مشكلات مزارعي القمح.

من جانبه، أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن غرفة العمليات المركزية بالمركز قد استقبلت حتى ظهر اليوم 37 شكوى من مختلف محافظات الجمهورية وتمكنت الغرفة من حلها.

وكانت غرفة العمليات قد خصصت خطوطا هاتفية إضافية، هي 27923049, و27923054, و27923051, و27923915، إلى جانب رقم 16528 الخاص بالشكاوى الحكومية حال وجود شكاوى في تسليم الأقماح من المزارعين فى أى موقع وبأى شونة على مستوى الجمهورية للاتصال بها للتدخل الفورى لحل مشكلاتهم.

أ ش أ