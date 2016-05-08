المجلس الأعلى للصحافة: نقدر تضحيات شهداء الشرطة للتصدي لأعداء الوطن

أعرب المجلس الأعلى للصحافة عن حزنه العميق إزاء العملية الإرهابية التي أسفرت عن استشهاد ثمانية من رجال الشرطة الأبطال أثناء قيامهم بواجبهم في حفظ الأمن بدائرة قسم حلوان.

وذكر المجلس ـ في بيان له اليوم الأحد ـ” وإذ يتقدم المجلس بخالص العزاء لأسر الشهداء، ولأصدقائهم، وزملائهم في جهاز الشرطة يعبر عن تقديره البالغ، وتقدير جماهير المصريين للتضحيات الكبيرة التي تتصدى ببسالة لأعداء الوطن، والشعب الذين يسعون لتقويض كل جهد يبذل من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية المصرية”.

وأكد المجلس ثقته في أن المصريين جميعا، وفي مقدمتهم الصحفيون سيحلون ما قد ينشأ بينهم من تباينات في وجهات النظر بشأن المصالح العامة عبر الحوار، وسيوحدون صفوفهم خلف السلطة الوطنية من أجل هزيمة العدو المشترك وتحقيق أهداف ثورتي يناير ويونيو.

أ ش أ