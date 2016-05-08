بالصور.. طالب بـ"حقوق إسكندرية" يذبح عجلا بالجامعة لنجاحه بعد 18 عام رسوب

فى واقعة غريبة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية ذبح طالب عجلا أمام بوابة الكلية الرئيسية بعد إعلان خبر نجاحه بالكلية بعد 18 سنة من الرسوب، تعبيرا عن سعادته بنجاحه فى الكلية.

ووضع لافتة كبيرة بجوار بوابة الكلية ليعلن فيها نجاحه واحتفل مع أصدقائه بالأغانى الشعبية والمهرجانات، وشهدت الاحتفالية تجمع عدد كبير من الطلاب بجوار بوابة الكلية الرئيسية.

ونالت الفكرة سخرية الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك والجروبات الخاصة بالفرق الدراسية لصعوبة المواد بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية ورسوب أعداد كبيرة من الطلاب كل عام.

- ننشر أسماء المقبولين للترشح لعمادة 4 كليات بجامعة الإسكندرية

>