التحالف الدولي ينفذ 25 ضربة جوية ضد أهداف لداعش في سوريا والعراق

نفذت قوات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، 25 ضربة جوية ضد أهداف لتنظيم داعش في سوريا والعراق.

وأفاد بيان لقوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب أورده الموقع الإليكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن قوات التحالف نفذت 8 ضربات جوية في سوريا مستخدمة طائرات مهاجمة ومقاتلة ودون طيار بالقرب من منبج ومارع وتدمر.

وتم خلال تلك الضربات تدمير 3 عجلات للتنظيم و 4 مواقع قتالية و 4 وحدات تكتيكية.

وفي العراق، نفذت قوات التحالف بالتنسيق مع ودعم حكومة بغداد 17 ضربة جوية مستخدمة طائرات مقاتلة ودون طيار بالقرب من الوليد والحويجة وبيجي والفلوجة والكسك والموصل والقيارة وسنجار والسلطان عبدالله وتلعفر.

وتم خلال تلك الضربات تدمير وحدات تكتيكية للتنظيم وعجلات ومستودعات ومواقع اقامة للمحاربين ومدافع هاون و مواقع قتالية وعجلات مفخخة.

كما تم أيضا تدمير 10 منصات صواريخ ورشاشات من العيار الثقيل وأنظمة هاون.

أ ش أ