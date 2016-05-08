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المشدد عشر سنوات للمتهمين في «أحداث عنف منشية القناطر»

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المشدد عشر سنوات للمتهمين في «أحداث عنف منشية القناطر» المشدد عشر سنوات للمتهمين في «أحداث عنف منشية القناطر»

أرشيفية

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لاتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” أحداث عنف منشية القناطر”.

صدر الحكم برئاسة محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشريتي وبسكرتارية احمد صبحي عباس.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بأمر الإحالة تهم الانضمام لجماعة إرهابية للعمل على تكدير الأمن و السلم العام و مقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة و ترويع المواطنين و تهديد امنهم وسلامتهم والتظاهر و التحريض على العنف بمنطقة ” منشية القناطر “.

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