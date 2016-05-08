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المشدد من 10 سنوات لـ7 سنوات للمتهمين بقطع طريق ناهيا

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المشدد من 10 سنوات لـ7 سنوات للمتهمين بقطع طريق ناهيا المشدد من 10 سنوات لـ7 سنوات للمتهمين بقطع طريق ناهيا

أرشيفية

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمعاقبة المتهم الاول بالقضية المعروفة اعلامياً بـ ” قطع طريق ناهيا”.. بالسجن المشدد 10 سنوات .. كما عاقبت المتهم الثاني والثالث بالسجن المشدد 7 سنوات

صدر الحكم برئاسة محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشريتي وبسكرتارية احمد صبحي عباس.

كانت النيابة العامة قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم تهم بأنهم في 28 أكتوبر 2014 بالاشتراك في تجمهر بناهيا من شأنه تعريض السلم العام للخطر حاملين اسلحة نارية و بيضاء و أدوات مما تٌستخدم في الإعتداء على الأشخاص وإستعراض القوة و العنف وترويع المجني عليه ” أحمد رفاعي ” واحداث اصابات به.

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