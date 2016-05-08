توتي 600 على حساب صلاح

شارك ملك روما فرانشيسكو توتي في الدقيقة 59 من عمر مباراة روما وكييفو في الدوري الإيطالي على حساب محمد صلاح.

وتعد مشاركة توتي هي الـ600 له في الدوري الإيطالي عبر مشواره الأسطوري مع ذئاب العاصمة.

وشارك توتي في المباراة والنتيجة تشير لتقدم روما 2-0 في مباراة الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي.

وفي 600 مباراة بقميص روما، سجل توتي 248 هدفا، وصنع 87 هدفا.

بطل العالم مع الأتزوري 2006 لعب مع روما في المجمل 731 مباراة وسجل 298 هدفا.

وبذلك الرقم، يحتل المركز الثالث في قائمة اللاعبين الأكثر ظهورا في الدوري الإيطالي، خلف أسطورة ميلان باولو مالديني صاحب الـ647 مباراة، وأيقونة إنتر ميلان خافيير زانيتي صاحب الـ615 مباراة.