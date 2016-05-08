خبر في الجول - بازل سعيد بما يقدمه حمودي مع الزمالك

استغل مسؤولو بازل متابعة عمر جابر ظهير الزمالك تمهيدا للتعاقد معه، في الحكم أيضا على ما يقدمه لاعبهم المعار أحمد حمودي مع الفريق الأبيض.

وأنهى بازل التعاقد مع جابر، ليصبح رابع لاعب مصري ينتقل للفريق السويسري بعد محمد صلاح ومحمد النني وحمودي.

وتابع وفد من النادي السويسري أداء جابر في المباريات الأخيرة مع الزمالك قبل إنهاء التعاقد معه، وفي نفس الوقت أتيحت لهم الفرصة لمتابعة لاعبهم حمودي.

المباريات التي تابعها بازل، شهدت تألقا لافتا من حمودي الذي سجل هدفين في عبور الزمالك لعقبة مولودية بجاية في دوري أبطال إفريقيا بعد مشاركته كبديل في مباراتي دور الـ16.

وتلقى حمودي صاحب الـ25 عاما إشادة من وفد بازل الذي تابع مباريات الزمالك.

وواصل حمودي التسجيل في فوز الزمالك على غزل المحلة 2-0 أمس السبت في الجولة الـ27 من الدوري، وهو الهدف الأول له في المسابقة مع الزمالك. ( تعرف على التفاصيل )

يذكر أن يحيى علي وكيل أعمال حمودي قد صرح لـFilGoal.com بأن بازل ينتظر عودة لاعبه بعد نهاية فترة إعارته للزمالك. ( اقرأ تصريحاته )

فيما أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك على تفاؤله بشأن استمرار حمودي مع الفريق بشكل نهائي بعد نهاية فترة الإعارة. ( اقرأ تصريحاته )