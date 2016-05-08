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إصابة محمد صبحي بقطع في الرباط الصليبي

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إصابة محمد صبحي بقطع في الرباط الصليبي إصابة محمد صبحي بقطع في الرباط الصليبي

تأكد إصابة محمد صبحي حارس الإسماعيلي بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بعد الفحوصات الأخيرة التي خضع لها اللاعب.

وكان صبحي قد تعرض للإصابة بكدمة في الركبة خلال مران أمس السبت، بعد اصطدامه بزميله عبد الرحمن حسان.

وأثبتت الفحوصات التي خضع لها الحارس صاحب الـ34 عاما اليوم إصابته بقطع في الرباط الصليبي، رغم أن الفحوصات المبدئية التي أجراها أمس لم تكن مقلقة.

وخرج صبحي من قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي غدا الاثنين في الجولة الـ27 من الدوري.

يذكر أن صبحي حرس عرين الدراويش في 11 مباراة في الدوري هذا الموسم كان أخرهم في الفوز على بتروجيت 1-0 يوم الأربعاء الماضي.

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