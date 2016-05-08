محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية "أسرتنا متماسكة 2021"

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن الأسرة الإماراتية وتماسكها تقع في دائرة اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وهي أولوية ثابتة في البرامج الحكومية ومحور أساسي لسياساتها في مختلف القطاعات".

كما أكد سموه أن الأسرة الإماراتية هي نسيج ثقافتنا الحية وحافظة قيمنا والبيئة التي تعد أبناءنا وبناتنا لمواصلة مسيرة التنمية فهي أساس الحياة في مجتمعنا ورافدها الرئيسي لرأس المال البشري.

وقال سموه: "تلاحم الأسرة وتماسكها هي الطريق الأكيد إلى تلاحم المجتمع وتماسكه ويجب أن نظهر للعالم الصورة الحقيقية للمجتمع الإماراتي المتمسك بالقيم والمبادئ والمحافظ على التقاليد وعمق الروابط الأسرية" .. وأضاف : "هدفنا أن نكون من أفضل الدول في العالم لن يتحقق إلا بتماسك نواة المجتمع وهي الأسرة".

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصر الرئاسة بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقد أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الاجتماع عن إطلاق الحملة الوطنية "أسرتنا متماسكة 2021" وذلك ضمن إطار البرنامج الوطني للاتصال الحكومي.. ودعا سموه جميع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم للتفاعل مع الحملة

وتوقيع التعهد الأسري من خلال الموقع الإلكتروني www.cohesivefamily2021.ae ومشاركته تفاعلهم عبر الوسم #أسرتنا_متماسكة أو #CohesiveFamily في لفتة لتعزيز الأواصر الأسرية في المجتمع الإماراتي وتعزيز تلاحمها.

وتهدف الحملة الوطنية "أسرتنا متماسكة 2021" إلى تثقيف وتوعية الأسر بأهمية التلاحم الأسري ودوره في الحفاظ على الهوية والعادات إذ أن الأسرة هي المحطة الأولى التي تزود الأجيال بمخزونها الأخلاقي والإنساني.

وتتألف الحملة الوطنية "أسرتنا متماسكة 2021" من العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية أهمها مبادرة "التعهد الأسري الإلكتروني".

وتطبق الحملة أساليب مبتكرة لإشراك فئات المجتمع مثل مشاركة أولياء الأمور في توقيع "التعهد الأسري" مع أبنائهم في المدارس وإشراك المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى تنظيم عدد من الفعاليات التوعوية في مختلف أنحاء الدولة.

وتضم حملة "أسرتنا متماسكة 2021" فريقا من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة في الدولة برئاسة وزارة تنمية المجتمع.

جدير بالذكر أن إطلاق الحملة الوطنية "أسرتنا متماسكة" يأتي لدعم أهداف البرنامج الوطني للاتصال الحكومي وتقديم دور فعال في تغيير سلوكيات الأفراد والمجتمعات نحو الأفضل من خلال منظومة اتصال أكثر فاعلية مع الجمهور يكون لها دور داعم لاستراتيجية الحكومة الاتحادية والأجندة الوطنية.