دجال يدعي جلب السعادة وفك السحر في قبضة شرطة الشارقة

ألقت اجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة القبض على شخص من الجنسية الآسيوية بتهمة ممارسة أعمال " السحر والدجل والشعوذة ".

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> وكانت معلومات قد توفرت لإدارة التحريات والمباحث الجنائية حول وجود شخص من الجنسية الآسيوية، يقوم بأعمال السحر والشعوذة ويتخذ من منزله في إحدى المناطق بالشارقة مكانا لممارسة هذه الأعمال مدعيا قدرته على معالجة الأمراض النفسية والاجتماعية وحل المشكلات الأسرية من زواج وطلاق والإصلاح بين الأزواج وجلب السعادة الزوجية والتفريق بين الأشخاص، ومعالجة اي شخص به مس حيث بإستطاعته فك السحر وذلك من خلال كتابة الطلاسم والوصفات مقابل مبلغ مادي.

وبناء عليه فقد تم تشكيل فريق بحث وتحري لمتابعة القضية وتحديد هوية المذكور والقبض عليه وتقديمه للعدالة .

ومن خلال البحث والتحري فقد تبين ان المذكور يعمل بمهنة صباغ ويقوم بالترويج لأعماله وقدراته الخارقة من خلال الإتصال بأشخاص من مختلف الجنسيات حيث يعرض عليهم خدماته ، وبعد ان يتمكن من استدراجهم يقوم ببعض الطقوس والأعمال مستخدما بعض الأدوات والتعاويذ والطلاسم المتعارف على استخدامها في الشعوذة والدجل حيث يوهم بذلك ضحاياه مقابل مبالغ مالية يتقاضاها منهم.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فقد تم عمل كمين للمذكور وضبطه متلبسا بهذه الأعمال في المنزل ، كما تم مصادرة الأدوات التي كان يستخدمها في مزاولة نشاطه.

وبالتحقيق مع المذكور فقد اعترف بما نسب إليه حيث تم توقيفه وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وحذرت شرطة الشارقة افراد المجتمع من الوقوع ضحية للمشعوذين والدجالين أو الإنسياق وراء إدعاءاتهم المضللة وتصديق ما يقومون به من حركات وتعاويذ بغرض إيهامهم وإقناعهم بقدراتهم الخارقة ، كما دعت أفراد المجتمع إلى التعاون معها ودعم جهودها في الحد من هذه الظواهر الإجرامية من خلال الإبلاغ عن امثال هؤلاء من الدجالين والنصابين والتواصل معها عبر 901 أو 065632222.