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مسلحون يهاجمون معسكرًا لقوات الاتحاد الأفريقى بالصومال

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مسلحون يهاجمون معسكرًا لقوات الاتحاد الأفريقى بالصومال مسلحون يهاجمون معسكرًا لقوات الاتحاد الأفريقى بالصومال

هاجم مسلحون مجهولون يشتبه فى انتمائهم لحركة الشباب الصومالية، معسكرا لقوات بعثة الاتحاد الأفريقى العاملة فى الصومال "أميصوم" فى العاصمة مقديشيو.

وذكر راديو "شابيلي" الصومالى الأحد، أن اشتباكات عنيفة دارت لمدة ساعة ونصف بين القوات والمسلحين، بينما أطلقت قوات "أميصوم" عدة قذائف هاون على مناطق سكنية مجاورة للمعسكر فى منطقة هوريوا.

ولم ترد أى تقارير فورية عن سقوط ضحايا جراء الهجوم، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأفريقى ينشر أكثر من 22 ألف جندى فى الصومال بغرض دعم حكومتها فى مواجهة العناصر المتمردة من حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة الإرهابى.

يذكر أن الحركة المتشددة فقدت العديد من المناطق الرئيسية جنوب ووسط الصومال، لكنها لا تزال تنفذ هجمات انتحارية داخل البلاد بما فيها هجمات على قوات بعثة الاتحاد الأفريقى وكان آخرها الهجوم الذى نفذه مسلحوها على جنود كينيين فى إقليم جيدو فى يناير الماضى والهجوم على مطعم فى مقديشيو أواخر الشهر نفسه.
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