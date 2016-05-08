العربى يلتقى ممثلا عن الأمم المتحدة لعقد ملتقى الإدارات الانتخابية فى الدول العربية

التقى الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، ظهر اليوم الأحد، كريك جانيس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فى ملتقى الإدارات الانتخابية فى الدول العربية رئيس شعبة المساعدات الانتخابية فى الأمم المتحدة، لبحث الترتيبات الأخيرة لعقد ملتقى الإدارات الانتخابية فى الدول العربية.

ويعقد لأول مرة بمقر جامعة الدول العربية "ملتقى الإدارات الانتخابية فى الدول العربية"، والذى تستمر فعالياته فى الفترة من 9-11 مايو 2016، ويأتى ذلك فى إطار التنسيق والتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة.

ويأتى انعقاد هذا الملتقى فى إطار تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى رقم 7961 فى دورته العادية (144) بتاريخ 13/9/2015، والذى رحب بعقد ملتقى موسع تشارك فيه كل الهيئات والإدارات الانتخابية العربية فضلا عن المنظمات الدولية والإقليمية المعنية الرائدة فى هذا المجال.

يشارك فى الملتقى رؤساء وأعضاء الإدارات الانتخابية فى الدول العربية وذلك بحضور المنظمات الدولية والإقليمية الرائدة فى هذا المجال (الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبى، الاتحاد الإفريقى، منظمة التعاون الإسلامى، البرلمان العربى، المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، المعهد الانتخابى للديمقراطية المستدامة فى إفريقيا، وكالة التنمية الدولية السويدية).

وتقوم الإدارات العربية الانتخابية بالمشاركة فى هذا الملتقى باستعراض التجارب الانتخابية فى كل دولة عربية والانجازات التى استطاعت تحقيقها، وكذلك الصعوبات والتحديات المختلفة التى واجهتها، ذلك إضافة إلى استعراض المنظمات الدولية والإقليمية لدورها فى هذا المجال وخبرتها على صعيد التعاون الدولى خاصة فى المنطقة العربية، الأمر الذى من شأنه أن يسهم فى تطوير الممارسات الانتخابية المستقبلية للدول العربية.

ويمثل هذا الملتقى فرصة كبيرة يمكن الاستفادة منها فى استمرار تأسيس وبناء علاقات تعاون بين جميع الإدارات الانتخابية فى الدول العربية، وكذلك توثيق وتعزيز أواصر التعاون بين كل الأطراف المعنية بالانتخابات فى الدول العربية وبين المنظمات الدولية والإقليمية العاملة فى هذا المجال.

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