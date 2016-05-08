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«شبانة»: نرفض تمامًا تسييس نقابة الصحفيين وهى مؤسسة من مؤسسات الدولة

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«شبانة»: نرفض تمامًا تسييس نقابة الصحفيين وهى مؤسسة من مؤسسات الدولة «شبانة»: نرفض تمامًا تسييس نقابة الصحفيين وهى مؤسسة من مؤسسات الدولة

محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحفيين

قال محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن هناك العديد من الأمور تحدث داخل المجلس دون علم كل الأعضاء. مؤكداً: “نرفض تماما تسييس النقابة وهى مؤسسة من مؤسسات الدولة”.

وأضاف “شبانة”، خلال اجتماع الأسرة الصحفية بمقر “الأهرام” لبحث تداعيات الأزمة التي نشبت بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية علي خلفية اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة والقبض علي صحفيين يوم الأحد الماضي، أن الأعضاء الخمسة المتواجدين الآن في اجتماع مؤسسة الأهرام يتصدون لأخطاء باقى الأعضاء.

وحضر الاجتماع من مجلس النقابة خالد ميري، ومحمد شبانة، وإبراهيم أبو كيلة، وعلاء ثابت، وحاتم زكريا.

 

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