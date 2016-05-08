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هيكل: نحاول بشتى الطرق حل الأزمة بين نقابة الصحفيين والداخلية وننصح الجميع بالتهدئة

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هيكل: نحاول بشتى الطرق حل الأزمة بين نقابة الصحفيين والداخلية وننصح الجميع بالتهدئة هيكل: نحاول بشتى الطرق حل الأزمة بين نقابة الصحفيين والداخلية وننصح الجميع بالتهدئة

أسامة هيكل

صرح أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بأن اللجنة تحاول بشتى الطرق حل الأزمة الحالية بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية.

وطالب هيكل – فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة اليوم – الجميع بالتهدئة لتقريب وجهات النظر..وقال إننا لا نستطيع إغفال أن الوسط الصحفى ملتهب ونحن أمام وضع صعب.

وأضاف هيكل أن اللجنة ستستمع لما سوف يدور فى الجلسة العامة للمجلس اليوم فى هذا الشأن وبناء عليه ستحدد موقفها،وأعرب عن أمله فى أن تمر الأزمة بسلام لأن نقابة الصحفيين مهمة بالنسبة لحرية الرأى ولا نستطيع أن نخسر وزارة الداخلية وليس هناك أحد فوق القانون.

أ ش أ

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