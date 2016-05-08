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رئيس الوزراء ينعي رجال الشرطة الذين استشهدوا نتيجة الحادث الإرهابي الغادر بحلوان

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رئيس الوزراء ينعي رجال الشرطة الذين استشهدوا نتيجة الحادث الإرهابي الغادر بحلوان رئيس الوزراء ينعي رجال الشرطة الذين استشهدوا نتيجة الحادث الإرهابي الغادر بحلوان

المهندس-شريف-إسماعيل-وزير-البترول

نعى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ببالغ الحزن والأسى، رجال الشرطة الذين استشهدوا فجر اليوم الأحد نتيجة الحادث الإرهابي الغادر بمنطقة حلوان أثناء تفقدهم الحالة الأمنية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وشدد رئيس الوزراء على عزم الدولة الاستمرار في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله واقتلاعه من جذوره، مثمنا دور رجال الشرطة الأوفياء وتضحياتهم في مواجهة هذا الإرهاب الغاشم،من أجل أن تنعم بلدنا العزيزة بالأمن والأمان .. مؤكدا وقوف الشعب المصري إلى جانب أبنائه من رجال الشرطة في هذه المعركة للانتهاء بشكل كامل من هذا الإرهاب الآثم.

أ ش أ

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