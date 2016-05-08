جامعة الزقازيق تعتمد 713 ألف جنيه لعلاج أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين

اعتمد مجلس جامعة الزقازيق فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة 713 ألف و124 جنيها، للمساهمة فى تكاليف علاج أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجهاز الإدارى.

وقال بيان للجامعة اليوم، أن المجلس وافق على صرف 30 ألف 833 جنيه لعلاج عضوين من أعضاء هيئة التدريس، و532 ألف و291 جنيه للمساهمة فى علاج ثمانية طلاب، وصرف 150 ألف و200 جنيه للمساهمة فى علاج عشرين من العاملين بالجهاز الإداري.

وأكد رئيس الجامعة الحرص على تقديم الرعاية الصحية الكاملة لأبنائها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهاز الإدارى، وتوفير العلاج اللازم وإجراء الجراحات سواء بالمستشفيات الجامعية أو خارجها.

اعتماد 586 ألف جنيه لعلاج طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الزقازيق