محافظ الوادى الجديد يجتمع لمناقشة مشكلات الصوامع ومتابعة موسم القمح

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد اليوم، اجتماعا بغرفة عمليات متابعة موسم حصاد القمح وتوريده بالتواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس، وذلك للوقوف على آخر المستجدات وحل المشكلات التى قد تواجه المزارعين أثناء توريد المحصول وتحصيل مستحقاتهم المالية أولا بأول.

وقال عشماوى خلال الاجتماع الذى ضم رؤساء المراكز ومسئولى التموين والزراعة وبنك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظة، إنه تم حل كل المشكلات التى واجهت المزارعين فى بداية موسم الحصاد وذلك من خلال التنسيق مع وزارة التموين، وذلك بفتح الباب أمام مزارعى الوادى الجديد لتوريد القمح بالشون المطورة والترابية معا وكذلك التوريد بواسطة كشوفات الحصر بدلا من الحيازة.

وأضاف عشماوى أن إجمالى المساحة المزروعة هذا العام على مستوى المحافظة تبلغ 195 ألف و856 فدان، مشيرا إلى أن المتوقع أن تصل إنتاجية المحافظة من القمح هذا العام 476 ألف و102 طن، وما تم توريده من القمح حتى الآن 125 ألف طن، وإجمالى ما تم صرفه للمزارعين 15 مليون و876 ألف جنيه، مؤكدا أن المحافظة تضم 2 شونه مطورة و6 ترابية و5 مخازن بالقرى وهنجر تخزين وصومعتين تحت الإنشاء.

وطالب عشماوى رؤساء المراكز بتوفير اماكن للتخزين بالقرى والمدن وذلك لتفادى مشكلة بعد المسافات بين المراكز وتخفيف الضغط على الشون الرئيسية، ومشددا على ضرورة عرض تقارير يومية من المراكز باجمالى ما تم توريده للشون وما تم صرفه من مستحقات للمزارعين ومدى توافر الفوارغ.

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