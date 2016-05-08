ميناء الإسكندرية يستقبل 7847 طن زيوت بترولية وسيارات وزيت طعام

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء استقبل السفينة "كيميكال هينتر" المحملة بـ 897 طن زيوت بترولية قادمة من تركيا وجارى تفريغها، ويجرى تفريغ السفينة "يم مارس" المحملة بـ 3950 طن زيوت بترولية قادمة من ايطاليا والسفينة "جلارد وان" وعلى متنها 6 آلاف طن زيت طعام قادمة من روسيا.

وأضاف الغندور فى بيان اليوم، أن إجمالى السفن المتواجدة بالميناء 154 سفينة وغادرت الميناء 18 سفينة، ووصلت 8 سفن وتراكى على الأرصفة 35 سفينة، كما سجل النظام الإلكترونى على البوابات دخول وخروج 10243 شاحنة عامة من وإلى الميناء، وخروج 112 شاحنات محملة بالقمح ومتجهة إلى الصوامع بمختلف المحافظات بإجمالى 3360 طن قمح.

ومن ناحية أخرى وجه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

وصول 33 ألف طن جازولين إلى ميناء الإسكندرية