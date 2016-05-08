الجامعة اليابانية بالإسكندرية تحتفل باستقبال طلاب أفارقة جدد الأربعاء

تحتفل الجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية باستقبال طلاب أفارقة جدد، الأربعاء المقبل، لدراسة الماجستير والدكتوراه بحضور المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية، والسفير اليابانى، والدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية.

وقال الدكتور صالح جمعة، أمين الجامعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة تستقبل طلاب أفارقة جدد من تنزانيا وكينيا ونيجيريا فى تحصصات الماجستير والدكتوراه.

وأضاف أن حفل الاستقبال سيكون بحضور وفد يابانى وسفراء الدول الأفارقة من غانا وتنزانيا وكينيا ووفد من هيئة التعاون اليابانى الدولى.

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