الحضري يكشف لـ في الجول.. أصعب فرصة للأهلي وسر المشادة مع رمضان صبحي

كشف عصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة سبب المشادة التي جمعت بينه وبين لاعب الأهلي رمضان صبحي خلال مباراة الجولة الـ27 والتي انتهت بفوز دجلة 1-0، كما أعلن عن أصعب فرصة تصدى لها خلال اللقاء.

ومني الأهلي بالهزيمة الأولى في عهد مارتن يول بهدف جونيور مابوكو في الدقيقة 95.

وقال الحضري لـFilGoal.com: "الجميع سيتحدث عن صعوبة تسديدة مؤمن زكريا التي تصديت لها، ولكن أصعب فرصة في اللقاء كان انفراد رمضان صبحي".

وانفرد رمضان بالحارس المخضرم وحاول مراوغته إلا أن الحضري التقط الكرة من أقدام رمضان.

وأضاف الحضري "تلك هي الكرة التي حدثت فيها المشادة بيني وبين رمضان. أنا متأكد أنه يحترمني بشكل كبير لأني (كابتنه) لكن هذه هي كرة القدم وحماس الملعب".

وأردف "أصابني رمضان أثناء الكرة في العضلة الأمامية ما تسبب في مناوشة منه تجاهي. هذا وضع طبيعي. لو كنت أواجه أخي كنت سأدخل فيه بنفس القوة. لا مشكلة بيني وبين رمضان".

وتحدث الحارس صاحب الـ43 عاما عن هدف دجلة هذا الموسم "نسعى لتحقيق المركز الثالث أو الرابع هذا الموسم للمشاركة في البطولة الإفريقية".

ويحتل دجلة المركز الرابع في الدوري بـ43 نقطة خلف الإسماعيلي الثالث صاحب الـ44 نقطة.

وشدد الحضري أن المدرب الفرنسي باتريس كارترون تحدث مع لاعبي الفريق قبل اللقاء لتوضيح قوة الأهلي، "هو مدير فني مخضرم بالرغم من صغر سنه. يحترم الخصم بدرجة كبيرة وكافية لذلك فزنا بالـ3 نقاط".