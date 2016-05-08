رئيس “التعليم” بالنواب يؤكد ضرورة الإسراع بإصدار تشريع جديد للتعليم الجامعي

أكد الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب على سرعة إصدار تشريع جديد للتعليم الجامعي، حيث إن القانون الحالي الصادر عام ١٩٧٢ لم يعد صالحا في ظل التطورات الحالية.

وقال شيحة – خلال اجتماع اللجنة اليوم – إن مستوى الجامعات المصرية الذي لا يطمح إليه المصريون يؤكد ضرورة الإسراع بإصدار هذا التشريع، مشيرا إلى أنه سيطلب من الحكومة عرض ما لديها من مقترحات بهذا الشأن على اللجنة.

وأضاف شيحة أن المنظومة التعليمية في مصر تعيد تكرار نفسها، حيث لا توجد أية نافذة للتحديث على التعليم الجامعي، وأن هذه النافذة لن تتحقق إلا بقانون للتعليم الجامعي يفرض التحديث والتقدم ولا يرتكن للروتين.

وطالب بإصدار قانون للتعليم الطبي، خاصة وأن الوضع حاليا يؤكد أن خريجي كليات الطب غير معترف بشهاداتهم خارج مصر، وهو ما لا يليق بمصر وقدرات أطبائها الذين يمتازون بسمعة طيبة، لافتا إلى أن هناك مجموعة من كبار علماء التعليم الطبي بقيادة الدكتور رشاد برسوم وعصمت شيبة عكفوا على إعداد مشروع قانون للتعليم الطبي، وأن اللجنة ستعقد اجتماعا مع هذه المجموعة للتعرف على رؤيتها.

وكلفت اللجنة الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي عضو اللجنة بإعداد تقرير حول الميزانية التي طرحتها الحكومة للتعليم والبحث العلمي ومدى توافقها مع النص الدستوري الذي يحدد نسبة لا تقل عن ٢٪‏ من الناتج القومي الإجمالي للتعليم الجامعي يتصاعد بشكل تدريجي ليتفق مع المعايير الدولية وكذلك نسبة ٤٪‏ من الناتج القومي الإجمالي للتعليم ما قبل الجامعي و١٪‏ للبحث العلمي.

وشدد شيحة على ضرورة عدم التساهل في حق الشعب المصري في الحصول على خدمة تعليمية تليق به وفق الاستحقاق الدستوري.

من جانبه، طالب النائب أحمد وائل المشنب بفتح ملف مسابقة الـ٣٠ ألف معلم ومناقشته في اللجنة، حيث هناك سوء توزيع واضح، كما أن مرتب المعلم يصل في المتوسط إلى ألف جنيه وهو لا يكفي، مطالبا بتحسين وضع المعلم قبل محاسبته.

وطالبت النائبة إنجي مراد فهيم بتطوير قدرات المعلم بشكل مستمر، مطالبة بدعوة وزير التربية والتعليم للتعرف على رؤيته في التعليم.

وقالت الدكتورة ماجدة نصر إن الجامعات الخاصة معظمها استثماري وأنها غير راضية عن المستوى التعليمي بها، مطالبة بأن يكون ضمن شروط إنشاء جامعة خاصة هو الشراكة مع جامعة أجنبية لها طابع دولي.

من جهته، قرر الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة دعوة نقابة المعلمين للاستماع إلى رؤيتهم في تطوير التعليم والقضاء على الدروس الخصوصية وأهم مطالبهم.

أ ش أ