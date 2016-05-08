الثلاثاء المقبل.. فرقة الإنشاد تغنى بالأوبرا إحتفالا بالإسراء والمعراج

أحتفالا بذكرى الاسراء والمعراج،تقيم دار الاوبرا برئاسة د. ايناس عبد الدايم،الحفل الذى تحييه فرقة الانشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات، وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء 10 مايو على المسرح الصغير .

وتقدم الفرقه نخبة من اشهر الاغانى والابتهالات والاناشيد الدينية التى وضعها كبار الملحنين،و منها الحجرة النبوية – مدحك يا نبى – عليك توكلى من التراث الصوفى ، الفين صلاة على النبى لـ عبد العظيم عبد الحق ، تسابيح – فسبحان الذى اسرى لـ عبد العظيم محمد ، الزم الباب لـ الشيخ محمد عبد الله ، سبحانك اللهم لـ مرسى الحريرى ، يا نفس توبى لـ عبد المنعم الحريرى ، سلام الله يا طه لـ جمال سلامة ، دعاء برضاك يا خالقى لـ زكريا احمد ، دعاء لـ محمد الموجى ، انا مؤمن بالله لـ عادل مصطفى , ليلة الإسراء لـ الشيخ احمد ابو الحسن , يا منى عينى لـ أحمد عبد الله , حديث الروح لـ رياض السنباطى وأسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى .. أداء أحمد بكر , خالد حسنى , أحمد عبد الله , عيد أبو المجد , إيهاب ندا , وائل سراج , محمد عبد التواب , حسام صقر , محمد عبد الحميد , تامر نجاح , سماح عباس , حاتم زايد , سمير ربيع , أشرف زيدان , طه حسين , إبراهيم فاروق , نهاد فتحى وعازف الناى هانى البدرى .