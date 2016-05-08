ضبط موظف بحوزته 10 كيلو بانجو و200 قرص مخدر بقنا

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد، برئاسة العقيد مروان العيسوى رئيس المنطقة، من ضبط موظف بجامعة جنوب الوادى فى قنا، بحوزته كمية من المواد المخدرة المختلفة قبل ترويجها على عملائه.

كانت وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد، تفيد قيام "سيد.م.خ" 45 سنة موظف بجامعة جنوب الوادى ومقيم بقرية أولاد عمرو، والسابق اتهامه فى 5 قضايا مخدرات، بجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة لترويجها على عملائه بمحافظات الصعيد، تم تشكيل فريق بحث ضم المقدم محمد الضبع وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والرائدين ياسر صقر ووسام حسين "ضباط منطقة المخدرات بجنوب الصعيد"، وتم استهداف منزل المتهم بعد تقنين الإجراءات، وعثر بحوزته على كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو بانجو و200 قرص تامول"X" ومبلغ مالى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

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