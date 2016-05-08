أخبار عاجلة

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضبط موظف بحوزته 10 كيلو بانجو و200 قرص مخدر بقنا

Google+ Print
ضبط موظف بحوزته 10 كيلو بانجو و200 قرص مخدر بقنا ضبط موظف بحوزته 10 كيلو بانجو و200 قرص مخدر بقنا
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد، برئاسة العقيد مروان العيسوى رئيس المنطقة، من ضبط موظف بجامعة جنوب الوادى فى قنا، بحوزته كمية من المواد المخدرة المختلفة قبل ترويجها على عملائه.

كانت وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد، تفيد قيام "سيد.م.خ" 45 سنة موظف بجامعة جنوب الوادى ومقيم بقرية أولاد عمرو، والسابق اتهامه فى 5 قضايا مخدرات، بجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة لترويجها على عملائه بمحافظات الصعيد، تم تشكيل فريق بحث ضم المقدم محمد الضبع وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والرائدين ياسر صقر ووسام حسين "ضباط منطقة المخدرات بجنوب الصعيد"، وتم استهداف منزل المتهم بعد تقنين الإجراءات، وعثر بحوزته على كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو بانجو و200 قرص تامول"X" ومبلغ مالى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.


>ضبط 6 أشخاص بتهمة السطو المسلح على مزرعة وسرقة 10 رؤوس ماشية بقنا
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365