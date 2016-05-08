وزير النقل يتفقد مستشفى السكة الحديد فى زيارة مفاجئة

قام الدكتور جلال سعيد، وزير النقل والمواصلات، بزيارة مفاجئة صباح اليوم الأحد، لمستشفى المركز الطبى لسكك حديد مصر برمسيس، تفقد خلالها أقسام المستشفى ومستوى الخدمة المقدمة للمرضى .

وتضمنت جولة وزير النقل، زيارة أقسام الرعاية المركزة، والغسيل الكلوى، وإطمأن على المرضى من العاملين فى السكك الحديدية وأسرهم من حيث مستوى الرعاية الطبية التى تقدمها المستشفى.

كما تابع وزير النقل انتظام حضور الأطباء والتمريض والإداريين ومستوى النظافة وانتظام العمل بشكل عام.

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