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وزير النقل يتفقد مستشفى السكة الحديد فى زيارة مفاجئة

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وزير النقل يتفقد مستشفى السكة الحديد فى زيارة مفاجئة وزير النقل يتفقد مستشفى السكة الحديد فى زيارة مفاجئة
قام الدكتور جلال سعيد، وزير النقل والمواصلات، بزيارة مفاجئة صباح اليوم الأحد، لمستشفى المركز الطبى لسكك حديد برمسيس، تفقد خلالها أقسام المستشفى ومستوى الخدمة المقدمة للمرضى .

وتضمنت جولة وزير النقل، زيارة أقسام الرعاية المركزة، والغسيل الكلوى، وإطمأن على المرضى من العاملين فى السكك الحديدية وأسرهم من حيث مستوى الرعاية الطبية التى تقدمها المستشفى.

كما تابع وزير النقل انتظام حضور الأطباء والتمريض والإداريين ومستوى النظافة وانتظام العمل بشكل عام.

- السكة الحديد: افتتاح تطوير نادى العاملين قريبا بحضور وزير النقل والشباب

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